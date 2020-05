Ue: Weber (Ppe), proposta Merkel-Macron per fondo ricostruzione “corretta e necessaria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata ieri 18 maggio dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, la proposta di un fondo europeo da 500 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi del coronavirus è “corretta e necessaria”. È quanto dichiarato oggi dal capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo Weber, la solidarietà europea è “ormai indispensabile in vista dei drammatici sviluppi economici” che a causa della crisi attendono gli Stati membri dell'Ue, come prevedono la Commissione europea e la Banca cantrale europea (Bce). “Come tedeschi, possiamo uscire positivamente dalla crisi solo se l'Europa decolla”, ha poi affermato il capogruppo del Ppe. Weber ha quindi dichiarato che “nessun paese in Europa può aver fatto qualcosa per il coronavirus, nessun ne è responsabile. L'Italia e la Spagna non sono da biasimare per la situazione in cui si trovano”. Pertanto, la coesione è urgentemente necessaria oltre i confini nazionali. Tuttavia, secondo Weber, “è chiaro che si dovrà lavorare molto” sui dettagli del fondo per la ricostruzione proposto da Merkel e Macron. A ogni modo, il Ppe garantirà che o fondi di tale strumento siano utilizzati “in modo ragionevole” con investimenti “per il futuro” e “non consumandoli in anticipo”. In tale prospettiva, Weber ha concluso: “Se dobbiamo già gravare di debiti la prossima generazione, questi non devono essere utilizzati per pagare le pensioni”. (Geb)