Giustizia: Di Maio, governo solido e domani lo dimostrerà

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso ottimismo oggi in merito alla mozione di sfiducia prevista domani mattina nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Il governo è solido e domani al Parlamento, in Senato, dimostrerà tutta la sua solidità (...) con i voti di coloro che hanno dimostrato la fiducia a questo governo", ha spiegato l’esponente del Movimento cinque stelle in un’intervista ai tg di Mediaset. "Sono 30 anni che ci chiediamo sempre se il governo tiene, se il governo traballa, anche per dinamiche legate alle maggioranze che lo sostengono", ha aggiunto Di Maio.(Res)