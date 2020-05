Libia: l'ambasciatore Al Sunni all’Onu, "la missione Ue Irini è illegale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell’Unione Europea “Irini” a guida italiana per l’attuazione dell’embargo Onu sulle armi verso la Libia è stata varata “senza il coordinamento” con il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli ed è pertanto “illegale”: lo ha detto oggi l’ambasciatore del Governo di accordo nazionale libico (Gna) al Palazzo di Vetro di New York, Taher al Sunni, in un briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Ogni operazione internazionale senza il coordinamento con il governo libico è considerata illegale e non basata sulle rilevanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza”, ha detto il diplomatico libico.“Respingiamo l’operazione Ue nella sua forma corrente perché siamo stati informati solo cose fatte, invece di essere consultati e coinvolti adeguatamente come era stato con Sophia”, ha aggiunto il rappresentante permanente della Libia alle Nazioni Unite. La missione “Irini, a detta del diplomatico, “non è sufficiente per attuare le risoluzioni Onu sull’embargo perché non comprende le frontiere di terra e lo spazio aereo nella Libia orientale”. Secondo Al Sunni, inoltre, non c’è “logica quando un embargo è imposto contro un governo legittimo che dovrebbe essere sostenuto da questo stesso Consiglio di sicurezza”.Le parole del diplomatico libico sono rilevanti in vista della data del 10 giugno, quando il Consiglio di sicurezza dovrà decidere se rinnovare il mandato alla missione europea. Il Gna considera il varo di "Irini" alla stregua di un blocco navale nei suoi confronti, dal momento che Tripoli riceve sostegno militare dalla Turchia via mare e tramite ponte aereo. (Lit)