Giustizia: domani in Senato mozioni sfiducia a Bonafede, Renzi tiene sul filo la maggioranza

- Sono due le mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che domani mattina, a partire dalle 9.30, verranno discusse nell’Aula del Senato. Da una parte c’è il testo unitario di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che contestano al guardasigilli la scarcerazione dei bossi per l’emergenza coronavirus e la mancanza di trasparenza sulla nomina del vertice del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dall’altra invece c’è la mozione presentata da Emma Bonino e appoggiata anche da Azione di Carlo Calenda e da Forza Italia, che boccia in toto la politica sulla giustizia del ministro del M5s, evidenziando tra l’altro la mancata calendarizzazione in Parlamento della riforma del processo penale. Ma a mettere in agitazione l’intera maggioranza è ancora una volta Matteo Renzi, il quale non ha mancato di ricordare che i numeri al Senato sono "ballerini" e che Italia viva quindi potrebbe essere "decisiva". Un messaggio diretto soprattutto al premier Giuseppe Conte che oggi, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto un incontro a palazzo Chigi con la deputata renziana Maria Elena Boschi. (segue) (Rin)