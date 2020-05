Giustizia: domani in Senato mozioni sfiducia a Bonafede, Renzi tiene sul filo la maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, la maggioranza fa quadrato intorno a Bonafede e ricorda che una sfiducia al ministro comporterebbe una immediata crisi di governo. Gli esponenti di Italia viva, avverte il capogruppo del Pd Graziano Delrio, "spero che non si facciano tentare da una sfiducia, non avrebbe un significato per il Paese in un momento così difficile. Confido che le cose si possano sistemare dopo l'intervento del ministro. Se passa la mozione di sfiducia si apre senza dubbio una vera crisi", perché la cosa non si può risolvere "con una pacca sulle spalle". Una posizione che è condivisa anche dal ministro delle Regioni Francesco Boccia. "La sfiducia a un ministro - ricorda - è una sfiducia a tutto il governo, mi pare evidente. Siamo persone serie, se uno sfiducia il ministro Bonafede, sfiducia il governo. Delrio ha detto una cosa che pensiamo tutti ma la maggioranza è solida". Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà però è fiducioso. "Io credo che domani non ci sarà nessun problema - afferma -, la mozione di sfiducia verrà respinta a larga maggioranza". E la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, trae le sue conclusioni: "A questa maggioranza la bilancia della giustizia serve solo per soppesare i rapporti di potere interni". Il dibattito di domani "rischia di trasformarsi in un inutile teatrino dall'esito scontato". (Rin)