Francia: ruandese Kabuga portato dinanzi alla Corte d'appello di Parigi

- Felicien Kabuga, conosciuto anche come il "finanziatore del genocidio" ruandese, è stato trasferito oggi dal carcere parigino de La Santé, dove era detenuto in seguito all'arresto avvenuto il 16 maggio, alla Corte di appello della capital francese. Lo riferisce la stampa francese citando fonti riservate. A Kabuga, 84 anni, è stato notificato da un avvocato il mandato d'arresto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda delle Nazioni Unite. Kabuga dovrà in seguito comparire dinnanzi alla Corte che dovrà verificare la regolarità del mandato per poi emettere un giudizio sulla consegna alla giustizia internazionale.(Frp)