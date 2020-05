Fase 2: Ghera-Cochi (Fd'I), governo Pd-M5s dimentica il settore dell'ippica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, e Alessandro Cochi, responsabile dipartimento Sport Fd'I Roma ritengono che il Pd e il M5s abbiano dimenticato il settore dell'ippica nei provvedimenti di governo. In una nota Ghera e Cochi spiegano: "L'ippica è in pericolo. Il settore del trotto e del galoppo sono stati completamente dimenticati dal governo Pd e 5 stelle. Un settore che porta occupazione e produttività ma che è stato ingiustificatamente tagliato fuori dai dpcm firmati da Conte. Così come non si ha contezza sulla riapertura delle corse. Un comparto a rischio - aggiungono -, per il settore agricolo e per quello sportivo. Nel frattempo, negli ippodromi ci sono migliaia di cavalli nutriti e allenati tutti i giorni e se non ci sarà almeno nel medio termine una ripartenza il danno per tutta la filiera sarà enorme". (Com)