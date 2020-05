Pomezia: amministrazione comunale incontra pescatori, pronti a misure per ripresa settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pomezia si prepara alla ripresa anche del settore ittico. Per questo oggi si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti della categoria dei pescatori. Nel corso del confronto - spiega il Comune in una nota - è stata condivisa una road map delle prossime misure da mettere in campo per supportare le realtà del territorio ad avviare la ripresa, poiché nonostante le pescherie siano rimaste aperte anche durante il lockdown, il settore ha registrato una battuta d'arresto importante con la chiusura delle attività di ristorazione. All'incontro, per l'amministrazione comunale, sono intervenuti il vicesindaco di Pomezia Simona Morcellini, il presidente del consiglio comunale Stefania Padula e il presidente della commissione attività produttive Stefano Alunno Mancini. “Siamo alla quarta settimana di incontri – spiega il vicesindaco in una nota – per analizzare i punti di criticità dell'intero territorio e mettere a punto i giusti interventi. Siamo in attesa della pubblicazione del dpcm contenente le nuove misure messe in campo dal governo. Come Comune siamo già pronti per i prossimi step, dalla sospensione della tassa sul suolo pubblico per consentire l’estensione dei locali al ricalcolo della Tari per i mesi del lockdown. La ripartenza c'è e si percepisce dall'atmosfera che si respira in città. Adesso è il momento di focalizzarsi sul turismo, soprattutto su Torvaianica, condividendo un nuovo modo di concepire la stagione estiva con l’aiuto di gruppi e associazioni come i pescatori, che da sempre rappresentano un punto di riferimento per il territorio”.(Com)