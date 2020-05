Per gli europarlamentari la proposta franco-tedesca è "un passo in avanti ma insufficiente nelle risorse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta franco tedesca di un Recovery Fund da 500 miliardi di euro rappresenta sì "un passo in avanti", ma secondo eurodeputati italiani, spagnoli e greci, non è sufficiente: troppo sottile il portafoglio previsto, serve almeno il doppio delle risorse previste. Il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, "dicono sì al debito comune europeo e sì anche a contributi a fondo perduto, ma abbassano l'entità del Fondo", commenta l'eurodeputata del Pd, Patrizia Toia. "L'iniziativa dei due leader è un passo importante" e, anche se "le iniziative bilaterali lasciano un po' di amaro in bocca", questa è "benvenuta perché dimostra che Merkel lascia il fronte dei paesi incerti o troppo cauti e si schiera per una decisa assunzione di responsabilità a livello europeo, come Italia, Francia, Spagna, Portogallo e altri avevano chiesto", ha aggiunto. Toia plaude i due leader che "accettano esplicitamente l'idea di 'garantire' settori e aree con maggiore difficoltà e l'idea di un debito comune per un piano di ripresa europeo con sussidi, anziché prestiti". Ma sottolinea anche "un neo abbastanza grande", che è "la cifra dell'entità del fondo". I 500 miliardi di euro non sarebbero sufficienti "e non è quello che Commissione e Parlamento Ue vogliono e che le difficoltà della crisi richiedono. Noi siamo più ambiziosi e più realisti", ha sottolineato. "Per questo dobbiamo dire che il documento Merkel-Macron è un buon punto di partenza, ma molta strada ancora va fatta, e sarà molto dura", ha concluso Toia.Sulla stessa lunghezza d'onda l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, che sottolinea, da un lato, come la proposta sia "un inizio", ma, dall'altro, anche la dimostrazione che Francia e Germania battono "sul tempo la presidente della Commissione" europea, Ursula von der Leyen, che "tergiversa ormai da due mesi, quando avrebbe dovuto proporre con decisione subito misure chiare e straordinarie". Per questo, prosegue Salini, von der Leyen "decida di rilanciare" perché "500 miliardi di euro, di fatto a fondo perduto, sono una buona notizia", ma "bisogna aggiungerne almeno altrettanti in forma di prestiti e garanzie", ha aggiunto il parlamentare europeo. "A quel punto il pacchetto potrebbe considerarsi adeguato", ha affermato ancora Salini. Di "fallimento dell'Europa" parla, invece, il presidente del gruppo Identità e Democrazia, l'eurodeputato della Lega, Marco Zanni. "Dopo mesi di discussioni inconcludenti, come sempre sono Germania e Francia a decidere, con (il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe) Conte irrilevante", ha dichiarato. "Anche se le risorse fossero erogate a fondo perduto, gli italiani dovrebbero pagare i prestiti che la Commissione raccoglierà sui mercati con l'aumento dei contributi del nostro paese al bilancio Ue o con nuove tasse su consumi e imprese. In altre parole, l'Italia dovrà prestare la sua quota di garanzia come terza economia Ue per permettere alla Commissione di indebitarsi", ha commentato Zanni. "Conte in diretta tv parlava di 'potenza di fuoco', ma ha dimenticato di dirci che avremmo dovuto fare i conti con le condizionalità, da cui i Trattati europei non permettono fughe", ha continuato.Anche Fratelli d'Italia (Fd'I), con il capo delegazione al Parlamento Ue Carlo Fidanza, punta il dito all'ammontare delle risorse. "Non sono passate molte settimane da quando si annunciava il Recovery Fund di 1.500 miliardi di euro" mentre "adesso, nella proposta franco-tedesca, passiamo a 500 miliardi di euro: insomma, rispetto all'ipotesi iniziale, è un terzo", ha dichiarato. "In più, non c'è chiarezza né sui modi di erogazione né sui tempi. Perché mentre in conferenza stampa è stato detto che quei 500 miliardi sarebbero di contributi a fondo perduto, in realtà nel testo dell'accordo si parla in maniera molto puntuale di piani di rimborso vincolanti", ha proseguito Fidanza. "L'altro aspetto riguarda la tempistica. Perché c'è un riferimento esplicito sul fatto che si dovrà appoggiare le emissioni dei bond al Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2021-2027, che inizia il primo gennaio 2021. Ma non c'è un altrettanto esplicito riferimento a cosa fare da oggi al 31 dicembre di quest'anno, se vogliamo davvero a far partire definizione di questi bond da subito", ha sottolineato l'esponente di Fd'I. Incognite e ambiguità che, secondo Fidanza, renderanno lo strumento "di scarsa entità" e allungheranno le tempistiche e renderanno "sempre più vicino, per i paesi in difficoltà come l'Italia, la necessità di ricorrere agli strumenti che davvero gli altri vogliono e cioè il famigerato Mes".Secondo il vice presidente del Parlamento europeo, Dimitrios Papadimoulis, capo della delegazione del partito greco Syriza e coordinatore per la sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica (Gue/Ngl) nella commissione parlamentare Bilanci (Budg), la proposta ha un elemento positivo: "Fornirà sovvenzioni e non prestiti, con la garanzia della Commissione, incorporati nel nuovo europeo bilancio pluriennale (Qfp)". Ma "il grande svantaggio della proposta - ha rilevato tuttavia Papadimoulis - è la dimensione completamente insufficiente del Fondo europeo di recupero. I 500 miliardi di euro rappresentano solo la metà di quanto fornito dal governo tedesco in aiuti di Stato a sostegno di aziende tedesche". Secondo l'europarlamentare greco, "tale fondo dimostra che i leader europei si muovono come al solito 'troppo poco, troppo tardi' contro una crisi che sta già causando grave recessione e alta disoccupazione". Per questo, evidenzia, "l'inadeguata e ritardata risposta europea approfondirà questa recessione e aumenterà la disoccupazione e, in modo esplosivo, cresceranno le disuguaglianze tra nord e sud dell'Europa, facilitando la concorrenza sleale, premiando le imprese del nord a scapito delle imprese del sud". Infine Papadimoulis ha rilevato di temere che questo scenario "svilupperà anche le tendenze centrifughe all'interno dell'Ue e che a trarre beneficio sarà, non solo nel sud Europa, l'ascesa dell'estrema destra populista e anti europea".Per l'eurodeputata spagnola dell'Alleanza progressista dei Democratici e Socialisti (S&D), Eider Gardiazabal Rubial, "l'iniziativa franco-tedesca va nella giusta direzione" perché "è in linea con le proposte avanzate dal governo spagnolo, dal gruppo S&D e dalla risoluzione adottata a larga maggioranza dal Parlamento europeo la settimana scorsa". Ma, "per quanto riguarda le dimensioni, la proposta franco-tedesca, anche se è importante, non è sufficiente prendere in considerazione la diminuzione del Reddito nazionale lordo (Rnl) che gli Stati membri stanno attualmente vivendo a causa della crisi del Covid 19", ha proseguito Rubai. "Vi sono altri due aspetti principali che mancano e dovranno essere affrontati: non vi è alcun riferimento alle politiche sociali che devono essere integrate nel Piano e, ultimo ma non meno importante, la necessità di un maggiore compromesso sulle risorse proprie per sposare l'ambizione del Piano", ha spiegato ancora la parlamentare europea.Anche per l'eurodeputato spagnolo dei Verdi, Ernes Urtasun, la proposta è "un passo avanti" e ricorda che "il Parlamento europeo, attraverso la sua risoluzione, ha segnalato due cose chiare: volevamo che il Fondo fosse di dimensioni significative e fosse erogato sotto forma di finanziamenti a fondo perduto". Ma se da un lato "la proposta franco-tedesca propone sovvenzioni, come da noi suggerito, il volume è più limitato. È un passo avanti, ma continueremo a combattere dal Parlamento europeo per un volume maggiore", ha concluso Urtasun. Intanto, in Commissione va avanti la stesura della proposta del Recovery Fund. Il 27 maggio, tre settimane più tardi rispetto alla data inizialmente prevista, ci sarà la presentazione. Oggi, in conferenza stampa dopo l'Ecofin, il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha spiegato che l'idea franco-tedesca "contribuirà alla proposta che metteremo sul tavolo la settimana prossima", che "rafforzerà sia la componente di trasferimenti che quella dei prestiti nel nostro Recovery Instrument". (Beb)