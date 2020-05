Infrastrutture: Mit, inaugurazione lavori terzo Megalotto di Strada statale 106 Jonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha partecipato, a Francavilla Marittima (Cosenza), all'inaugurazione dei lavori del terzo Megalotto della Strada statale 106 Jonica, tra Roseto e Sibari. Presente anche il viceministro Giancarlo Cancelleri, oltre a diversi sindaci ed istituzioni locali. Lo riferisce il Mit in una nota. "Avremmo voluto essere qui a marzo, per aprire questo cantiere, ma l'Italia era in ginocchio", ha detto la ministra. "Questa è un'opera strategica a cui l'Italia tiene e vi porto il saluto del presidente del Consiglio, che ho sentito in macchina, venendo qui. Questo di oggi è un segnale di concretezza e sono convinta che il futuro non sia un destino già scritto, ma il destino della Calabria non e' già scritto: dipende da voi, ma io sono qui per dirvi che dipende da noi". (segue) (Com)