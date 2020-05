Infrastrutture: Mit, inaugurazione lavori terzo Megalotto di Strada statale 106 Jonica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo detti due cose: la ricchezza della discussione in corso su come fare le opere, farle in fretta e bene, e la necessità di continuare comunque a farle, qualunque siano le regole", ha continuato Paola De Micheli, all'inaugurazione del terzo megalotto della strada statale 106 Jonica. "Non ci possiamo nascondere e aspettare. Noi non abbiamo aspettato e anche durante l'emergenza abbiamo tenuto aperti il 48 per cento dei cantieri. L'altra grande questione è quella di continuare ad investire in questa terra, e abbiamo tanti progetti - molti dei quali sono partiti". (Com)