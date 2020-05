Spagna: Vox replica a parole di Iglesias dopo graffiti apparsi sulla sua abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I graffiti apparsi sui muri dell'abitazione del leader di Podemos, Pablo Iglesias, per mano di manifestanti di destra potrebbero generare una reazione speculare colpendo esponenti della destra spagnola, come Isabel Diaz Ayuso, del Partito popolare, e Santiago Abascal di Vox. Lo ha detto lo stesso Iglesias all'emittente televisiva "La Sexta", in quella che è stata interpretata da Vox come una "minaccia" neanche troppo velata. "Nella mia terra, i tuoi amici dell'Eta me l'hanno già fatto", ha attaccato Abascal. Ivan Espinosa de los Monteros, portavoce di Vox in Parlamento, ha avvertito che considererà Iglesias "direttamente responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi". (Spm)