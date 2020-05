Commercio: De Priamo (Fd'I), su Osp M5s Roma sta partorendo topolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi era in programma un incontro tra maggioranza M5s del Campidoglio e capigruppo delle opposizioni per valutare la convergenza su un atto bipartisan in merito alla delibera che amplierà le percentuali di Occupazione del suolo pubblico (Osp) per le attività commerciali romane. In una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, spiega: "Sulle Osp purtroppo la montagna sta partorendo il topolino: niente ordinanza da subito operativa ma una delibera molto simile a quella del Pd che dovrà comunque avere una trafila burocratica e che prevede una validità di solo sei mesi ed una percentuale del solo 35 per cento di Osp suppletiva nella città storica che in alcuni casi significa praticamente nulla. Cercheremo di modificare la delibera in Aula sulla base delle nostre proposte ma siamo molto preoccupati per i tempi di attuazione. Bisogna intervenire subito - conclude - e con decisione per cercare di evitare che la crisi economica abbia effetti devastanti sul tessuto economico e commerciale della Capitale".(Com)