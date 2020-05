Coronavirus: Brasile, contagi raggiungeranno picco questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteso picco di contagi da Covid-19 in Brasile dovrebbe verificarsi entro questa settimana, secondo un modello matematico realizzato dai ricercatori dell'Università federale di Rio de Janeiro, della Marina militare brasiliana e dell'Università di Bordeaux, in Francia. Sempre secondo i risultati della ricerca, il numero di record dovrebbe iniziare a stabilizzarsi alla fine di luglio, quando si dovrebbe raggiungere la cifra di 370 mila ammalati. La proiezione è stata realizzata su richiesta del quotidiano "Estado de Sao Paulo" ed è stata realizzata prendendo in considerazione le attuali misure di isolamento sociale, la capacità di ricezione degli ospedali e il numero di test realizzati. In altre parole, confermando l'attuale scenario, la curva dei contagi raggiungerà la fase di plateau della pandemia tra circa un mese. (segue) (Brb)