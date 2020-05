Coronavirus: Brasile, contagi raggiungeranno picco questa settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo quanto riferito dagli scienziati, nel caso probabile di un allentamento delle misure di distanziamento sociale e di aumento del numero di test eseguiti dovrebbe registrarsi un aumento dei numeri. Gli scienziati sottolineano che il numero di variabili in gioco è alto e quindi bisogna essere cauti con le previsioni. Il numero ufficiale di casi dipende direttamente dalla quantità di test diagnostici disponibili e può avere cambiamenti molto significativi, secondo le misure di isolamento adottate. "I test sono in aumento, siamo a 3,5 milioni di test eseguiti e dovremmo raggiungere i 10 milioni nelle prossime settimane", affermano gli scienziati in una nota, aggiungendo che, di conseguenza, il numero di casi segnalati aumenterà necessariamente. "Inoltre, un allentamento della quarantena, involontariamente o per decreto aumenterà il numero di casi." (segue) (Brb)