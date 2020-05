Coronavirus: Brasile, contagi raggiungeranno picco questa settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello non prende in esame il numero di decessi ma, considerato l'attuale tasso di mortalità del 6,7 per cento, il totale dei morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, dovrebbe raggiungere il numero di 25 mila entro la fine di luglio. Il Brasile ha registrato 16.792 vittime a causa del Covid-19. Con il numero di casi confermati passato da 241.080 a 254.220 il Brasile ha superato il Regno Unito nel numero totale di contagi confermati. (Brb)