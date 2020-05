Lombardia: Sertori: sindaci rispondono a "piano Marshall" Regione, entro 31 ottobre 1.500 cantieri aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 'Piano Marshall' da 3 miliardi che assegna 350 milioni ai Comuni e 51 milioni alle Province sta dimostrandosi una scelta vincente: arrivano i primi riscontri, i sindaci - che conoscono bene i loro territori - sono molto soddisfatti perché possono avviare opere pubbliche necessarie, interventi per mettere in sicurezza aree su cui si sono verificati dissesti di tipo idrogeologico, impianti di illuminazione pubblica e scuole". Lo ha detto l'assessore regionale Massimo Sertori, titolare della delega a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni nella diretta Facebook trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizie online. "Sono opere necessarie - ha spiegato Sertori - che si inseriscono in un percorso virtuoso che avrà anche positive ricadute occupazionali: i cantieri devono iniziare entro il 31 ottobre e questo significa che avremo oltre 1500 cantieri aperti". "Anche le Province - ha detto ancora Sertori - hanno un ruolo fondamentale, perché si occupano delle strade e degli edifici scolastici degli istituti superiori. Le risorse assegnate dalla Regione aiutano i territori a riprendersi". (segue) (Com)