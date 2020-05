Libia: colloquio telefonico tra Di Maio e l'omologo Siala, focus sulla situazione dopo la presa di Al Watiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohammed Taha Siyala. Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri di Tripoli. Secondo quanto si apprende, le due parti hanno discusso delle recenti evoluzioni sul campo nel conflitto in corso a Tripoli in particolare dopo la conquista da parte del Gna della base militare di al Watiya, nella parte occidentale del paese, dopo la ritirata delle Forze del generale Khalifa Haftar. (Res)