Terracina: Catalfo, vicinanza a bracciante, lotta a sfruttamento lavoro è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, informa che a Terracina, nel Lazio, "un bracciante è stato aggredito e gettato in un canale dal datore di lavoro per aver chiesto una mascherina e i dispositivi di protezione personale". Su Facebook il ministro commenta: "E' una vicenda gravissima e inaccettabile. Proprio per questo nelle scorse ore ho voluto telefonargli per esprimergli tutta la mia vicinanza, assicurandogli che continuerò a seguire la sua vicenda. Episodi come questo - prosegue - rafforzano ancora di più la mia convinzione che la lotta allo sfruttamento e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono temi prioritari per il nostro Paese, soprattutto in questo momento delicato". (segue) (Rin)