Roma: assessore Sociale, tempo fino al 13 luglio per progetti bando "Dopo di noi"

- Fino al 13 luglio è possibile presentare a Roma le domande per i progetti del “Dopo di noi”, rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che, con la perdita dei genitori, rischiano di trovarsi senza un fondamentale sostegno nella gestione e nello sviluppo della propria vita. Lo afferma in un post su Facebook l'assessore alle Politiche sociali di Roma, Veronica Mammì. "Abbiamo lavorato con determinazione e impegno - scrive Mammì -, prima per l’approvazione delle linee guida e poi per questo bando. Vogliamo dare ai cittadini più fragili la sicurezza di cui hanno bisogno. Per venire incontro alle famiglie, data la complessità del periodo, è possibile presentare la domanda anche senza l’intera documentazione richiesta, da integrare successivamente. Questo bando rappresenta un'opportunità importante, per tante famiglie, che permetterà di accedere ad un progetto personalizzato predisposto da una equipe multidisciplinare". (segue) (Rer)