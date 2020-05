Roma: assessore Sociale, tempo fino al 13 luglio per progetti bando "Dopo di noi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali di Roma - è puntare a garantire la massima espressione e il raggiungimento della maggiore indipendenza possibile per ogni beneficiario, tenendo in considerazione i bisogni e le aspettative di ciascuno, definendo obiettivi e priorità di intervento. Vogliamo contribuire affinché ciascuno di questi ragazzi e adulti possa esprimere se stesso, migliorare la qualità della propria vita, sviluppare potenzialità, partecipare alla dimensione di comunità, avere laddove possibile una vita indipendente e poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. Al centro della nostra azione - conclude - ci sono sempre le persone più fragili, a cui stiamo dando risposte concrete portando avanti un’azione generale che mira a superare la logica puramente assistenziale, per puntare al raggiungimento della maggiore indipendenza possibile e allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno". (Rer)