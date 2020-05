© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera il decreto Rilancio sarà in Gazzetta ufficiale. E' stato bollinato e da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili. Ci sarà il pagamento diretto, in due o tre giorni al massimo, dei 600 euro per 4 milioni di lavoratori autonomi". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Tg1. (Rin)