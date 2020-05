© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Tg1, ha annunciato che "da domani sarà possibile fare la domanda per i bonus di 1.200 euro per la babysitter o i centri estivi ed a giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese". (Rin)