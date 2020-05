© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ricorda che "il Covid-19 ha colpito il Paese e molte famiglie, creando anche situazioni di fragilità sul piano economico". E su Twitter annuncia: "Per questo oggi ho deciso di rinunciare al mio bonus del 2019 per devolverlo in un’iniziativa solidale, aperta anche al contributo di tutti i colleghi di Leonardo". (Rin)