Rpt-Coronavirus: Di Lorenzo (Irbm), macaco sottoposto a vaccino non è malato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti.La notizia pubblicata dal "Telegraph", e ripresa da "Il Fatto quotidiano", secondo il quale i macachi sottoposti alle sperimentazioni per il vaccino al Covid-19 sono ammalati "è falsa". Lo ha detto Piero Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia che sta lavorando sul vaccino con l'Istituto Jenner di Oxford e il colosso farmaceutico AstraZeneca, alla trasmissione radiofonica "Giorno per giorno" su Radio1 Rai. "Il macaco non si è ammalato, sono stati pubblicati i risultati dei test sugli animali è stato evidenziato che in uno dei macachi erano rimaste tracce del virus all'interno del naso, il macaco sta benissimo l'unico problema è eventualmente che gli può venire una rinite o un raffreddore. Si tratta di trovare la dose giusta del vaccino", ha detto Di Lorenzo. Il presidente della Irbm di Pomezia ha poi aggiunto: "Incrociando le dita il test clinico sui 510 volontari sani sta procedendo nel migliore dei modi non si registrano problemi il timing degli scienziati è che se alla fine del mese non si saranno registrati problemi sui volontari già vaccinati la sperimentazione verrà allargata da 510 a 3 mila persone. Anche i nostri 510 candidati - prosegue - stanno sviluppato anticorpi. Si prevede che entro la fine di settembre si possa avere il dato finale sull'efficacia del vaccino". (segue) (Rin)