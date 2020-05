Rpt-Coronavirus: Di Lorenzo (Irbm), macaco sottoposto a vaccino non è malato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Lorenzo ha aggiunto che se "il vaccino continuerà a non creare fastidi ai volontari penso che alla fine di settembre saremo in grado di avere le prime scorte di vaccino che nel frattempo abbiamo prodotto perché i governi si sanno muovendo per gli accordi" ha detto, specificando che "comunque sotto la regia della multinazionale AstraZeneca, che ha preso la leadership del comparto produttivo e di quello distributivo, si avranno indicazioni certe sulla destinazione dei vaccini in base all'accordo tra i governi". Mentre Londra ha annunciato la prenotazione di 30milioni di dosi del vaccino se funzionerà, Di Lorenzo ha aggiunto: "Per quanto ci riguarda stiamo in contato costante con il governo (italiano, ndr) per fornire tutte le informazioni necessarie per dare il massimo della collaborazione. Il fatto di essere coinvolti in questa sperimentazione è un elemento positivo nella trattativa dei governi. Ritengo che i vari ministri sappiano tutelare al meglio gli interessi dei cittadini". (Rin)