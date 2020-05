Coronavirus: nel Regno Unito superati i 35 mila decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito supera i 35 mila decessi per il nuovo coronavirus per via di 545 morti accertate. L'impennata, dopo i 160 morti registrati nella giornata di ieri, si deve al recupero di dati non registrati durante lo scorso fine settimana, come spiegato dal ministro dell'Ambiente britannico, George Eustice, nel corso di una conferenza stampa. Il totale dei decessi sale quindi a 35.341 mentre il totale di contagi nel paese salgono a 248.818. (Rel)