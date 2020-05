Usa: Corte d'Appello, sì alle primarie democratiche di New York il 23 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di New York deve far svolgere le primarie presidenziali del Partito democratico il mese prossimo. Lo ha deciso la seconda Corte d'Appello di Manhattan, che ha respinto gli argomenti secondo i quali le primarie dovrebbero essere cancellate a causa della pandemia di coronavirus, e ha indicato nel 23 giugno la data in cui l'appuntamento politico dovrò svolgersi. La giuria si è schierata con gli avvocati del senatore del Vermont, Bernie Sanders, e dell'uomo d'affari Andrew Yang, entrambi ex candidati convinti che le primarie siano ancora necessarie, anche se l'ex vicepresidente Joe Biden è a un passo dalla candidatura. Sanders e Yang hanno affermato che il concorso consentirà loro di garantire abbastanza delegati per influenzare la piattaforma e le regole del partito durante la Convenzione nazionale democratica di quest'estate.(Nys)