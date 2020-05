Fase 2: Franceschini, brutte immagini assembramenti, non è tutto finito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase "credo sia giusto arrivare ad una riapertura controllata e graduale. Si può tornare gradualmente alla vita normale però con prudenza, distanziamento e rispetto delle regole". Lo ha ribadito il ministro della Cultura ed esponente del Partito democratico, Dario Franceschini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Certo, ha aggiunto, "è brutto vedere foto dei ragazzi che prendono da bere senza protezione e tutti vicini come se tutto sia finito. Perché sia tutto finito ci vuole tempo". (Rin)