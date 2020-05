Medio Oriente: coronavirus, atteso a Tel Aviv volo da Abu Dhabi con aiuti per palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso presso lo scalo Ben Gurion di Tel Aviv un volo cargo diretto partito da Abu Dhabi, carico di materiali per aiutare i palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza ad affrontare la pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". Il volo cargo operato dalla compagnia Etihad Airways trasporta aiuti messi a disposizione dal Programma alimentare mondiale (Pam). Si tratta del "primo arrivo (di un volo) di Etihad partito da Abu Dhabi" effettuerà il primo arrivo noto in Israele di un volo diretto da Abu Dhabi di Etihad Airways", evidenzia "Haaretz", secondo cui l'arrivo è stato coordinato con il ministero degli Esteri israeliano. Israele e gli Emirati Arabi Uniti non hanno relazioni diplomatiche formali, ma ci sono stati molti "contatti clandestini" tra i due paesi, oltre alle visite pubbliche occasionali da parte di funzionari israeliani. Israele ha una rappresentanza ufficiale presso un'organizzazione delle Nazioni Unite ad Abu Dhabi e quest'anno Israele era stato anche invitato a partecipare all'Expo di Dubai previsto a ottobre prossimo, ma posticipato al 2021. (Res)