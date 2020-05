Brasile: coronavirus, ministro Salute facente funzione nomina nove militari come alti funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario esecutivo e attuale ministro facente funzione della Sanità brasiliano, generale Eduardo Pazuello, ha nominato nove ufficiali dell'esercito come alti funzionari del ministero. Le nomine sono state ufficializzate questa mattina in Gazzetta ufficiale. Le sostituzioni in ruoli chiave del ministero avvengono a una settimana dalle dimissioni del ministro Nelson Teich che si è dimesso ad appena tre settimane della sua indicazione come sostituto del precedente ministro dimissionario, Luiz Henrique Mandetta, per non avallare il piano del presidente Jair Bolsonaro di accelerare l'applicazione della clorochina nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. Dopo l'uscita di Teich il presidente Bolsonaro non ha indicato un sostituto e il generale Pazuello ha assunto la guida della struttura temporaneamente. (segue) (Brb)