Brasile: coronavirus, ministro Salute facente funzione nomina nove militari come alti funzionari (3)

- Il presidente Bolsonaro sta ora valutando una lista di candidati per assumere la guida del ministero. In particolare secondo la rivista "Veja" il presidente ha manifestato intenzione di sostituire Teich con il suo attuale numero due al ministero, il generale Eduardo Pazuello. Tuttavia poco dopo le dimissioni di Teich, l'oncologa e immunologa Nise Yamaguchi, che difende l'uso della clorochina per il trattamento dei pazienti con Covid-19, è stata ricevuta da Bolsonaro subito dopo aver partecipato a un evento presso il palazzo presidenziale. Altro nome ventilato tra i papabili dalla stampa nazionale è quello di Osmar Terra, ex ministro della Cittadinanza e strenuo sostenitore dell'abbandono di qualsiasi forma di distanziamento sociale per contenere la diffusione del coronavirus. (segue) (Brb)