Brasile: coronavirus, ministro Salute facente funzione nomina nove militari come alti funzionari (4)

- Il Brasile ha superato per numero di contagi da coronavirus il Regno Unito, diventando il terzo paese al mondo più colpito dalla pandemia. Secondo dati diffusi dalle autorità sanitarie sono 16.792 i morti per patologie riconducibili all'epidemia, 674 in più rispetto al numero di decessi registrati nelle precedenti 24 ore. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 254.220 casi, 13.140 in più rispetto a quelli registrati 24 ore precedenti. Il Brasile è stato il primo paese dell'America latina a registrare un caso di contagio e in termini assoluti è quello con i numeri più alti in quanto a persone infette e decedute. (Brb)