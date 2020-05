La politica neo-ottomana di Erdogan getta la Turchia sull'orlo della crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze della pandemia di coronavirus stanno mettendo in seria difficoltà la già fragile economia della Turchia che si stava lentamente riprendendo dalla sua prima recessione nel corso di un decennio. A fine aprile, il governo ha annunciato un pacchetto di misure a sostegno dei settori dell’economia reale e alle persone con basso reddito per un valore di 28,5 miliardi di dollari, misura che secondo diversi osservatori non è sufficiente a contenere la crisi che sta già portando ad un aumento della disoccupazione, al collasso del turismo e un deprezzamento sempre più insostenibile della lira turca che il 7 maggio ha toccato il minimo storico di 7,2 lire per un dollaro statunitense, perdendo da inizio anno circa il 13 per cento.Secondo diversi osservatori, l’opzione più semplice per la Turchia sarebbe quella di richiedere l’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (Fmi) per alleviare le preoccupazioni degli investitori e sulla tenuta del sistema creditizio del paese. Tale ipotesi è stata però scartata dal presidente Recep Tayyip Erdogan che preferisce lavorare linee di scambio di valuta garantite per evitare carenze nelle proprie riserve con le banche centrali straniere. La situazione finanziaria e del settore creditizio sta preoccupando gli investitori e le agenzie internazionali, con Fitch che ha rivisto di recente le prospettive di sette banche turche. L’agenzia abbassato il rating di Turkiye Garanti Bankasi, TC Ziraat Bankasi e Turkiye Vakiflar Bankasi, Akbank Tas, Turkiye Is Bankasi e Yapi ve Kredi Bankasi (Ykb), a negativo da stabile e ha inoltre declassato il rating sul default di Turkiye Halk Bankasi a "B" da "B +".Il declino della valuta nazionale è particolarmente allarmante perché il settore privato della Turchia ha contratto una notevole quantità di debito in valuta estera. Per sostenere il crollo della lira turca le banche statali turche avrebbero venduto almeno 32 miliardi di dollari di valuta pregiata, costringendo la Banca centrale ad intervenire, erodendo le riserve in valuta estera che ad aprile hanno toccato il minimo di 25,9 miliardi di dollari rispetto ai circa 40 miliardi di inizio anno. Il governatore della Banca centrale, Murat Uysal, ha riconosciuto questo mese che le riserve dell'istituto sono diminuite, sottolineando che potrebbe aumentarle a seconda delle condizioni globali e dei flussi di capitale, una mossa che indebolirebbe ulteriormente la lira turca.Secondo quanto riportato dal sito web “Haberturk”, le autorità stanno lavorando per un accordo con le Banche centrali di Regno Unito e Giappone per un trasferimento di valuta swap per un totale di 20 miliardi di dollari. Il premier giapponese Shinzo Abe dovrebbe annunciare l’accordo il prossimo 21 maggio in occasione dell’inaugurazione in videoconferenza dell'ospedale della città di Basaksehir. La Turchia avrebbe avviato in questi mesi trattative con un totale di quattro nazioni per accordi di scambio di valuta, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Anadolu”, tra cui la Federal Reserve statunitense.Sul piano finanziario, la Banca centrale turca proseguirà il suo ciclo di riduzione dei tassi di interesse volta nel tentativo di stimolare l'economia e di contrastare la recessione economica legata all’esplosione della pandemia di coronavirus. In aprile la Banca centrale ha abbassato le sue previsioni sull'inflazione per la fine del 2020 al 7,4 per cento, dall'8,2 per cento in precedenza, aprendo la porta a ulteriori tagli dei tassi. Il crollo dei prezzi globali del petrolio ha spinto l'inflazione verso il basso nella Turchia dipendente dalle importazioni, mentre, d'altra parte, il deprezzamento della lira ha aumentato i prezzi delle importazioni.Il contenimento dell’inflazione è uno dei principali problemi delle autorità turche. Il tasso ha raggiunto il sui massimo del 25 per cento nell’ottobre 2018, per poi stabilirsi negli ultimi mesi al 12 per cento, tuttavia difficilmente sarà possibile mantenere l'obiettivo di un'inflazione all'8,5 per cento stabilito nel nuovo programma economico annunciato lo scorso settembre. In parallelo la Banca centrale ha lanciato uno stimolo record per l'acquisto di obbligazioni, incluso l'acquisto di oltre 40 miliardi di lire (5,8 miliardi di dollari) di debito pubblico dalla fine di marzo, metà dei quali dal Fondo di assicurazione di disoccupazione della Turchia. Attualmente la Banca centrale detiene obbligazioni per un valore di 65,2 miliardi di lire (9,60 miliardi di dollari) rispetto ai 19 miliari di lire (2,79 miliardi di dollari) registrati alla fine del 2019.In questo contesto la crisi economia e finanziaria potrebbe mettere a serio rischio la tenuta del governo di Recep Tayyip Erdogan. La crescita economica della Turchia degli ultimi 19 anni è stata la principale spinta del successo elettorale del partito Giustizia e sviluppo (Akp). La forte crescita economica ha portato in questi anni il presidente, soprattutto dopo il fallito golpe del 2018, ad assumere sempre più poteri e ad allargare la sfera d’azione di Ankara nel Mediterraneo con interventi diretti prima nel conflitto siriano e ora in Libia. Tuttavia la recessione registrata lo scorso anno ha portato alla sconfitta dell’Akp alle elezioni locali nelle due principali città turche: Istanbul e Ankara. Per il 2020 il governo aveva stimato a inizio anno una crescita del 5 per cento, ma secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), l’economia turca si contrarrà del 5 per cento con un tasso disoccupazione che toccherà il 17,2 per cento.Per stimolare l'attività commerciale, Erdogan ha optato per misure mirate contro il coronavirus, come il blocco delle attività e il coprifuoco concentrato nei fine settimana o nei giorni festivi, mantenendo inalterati i piani di sviluppo infrastrutturale. Il 6 aprile, il governo ha annunciato la costruzione di due nuovi ospedali a Istanbul con una capacità combinata di 2.000 pazienti. Lo scorso 16 maggio, Erdogan ha ringraziato i 4.000 lavoratori che hanno continuato a costruire quello che sarà il ponte sospeso più lungo del mondo sul Bosforo nonostante la pandemia. Anche il settore infrastrutturale, che rappresenta circa il 10 per cento del Pil e su cui il governo ha puntato gran parte delle risorse, ha subito e subirà le conseguenze della pandemia. Seppur la curva dei contagi sia ormai in fase discendente, la Turchia ha registrato 4.171 morti a fronte di 150.593 contagi. Tale situazione ha costretto il fermo di diversi cantieri, tra cui lo sviluppo del Galataport (progetto da 1,7 miliardi di dollari) chiuso fino al 3 maggio dopo le proteste dei lavoratori a seguito del decesso di un operaio edile per Covid-19. (Res)