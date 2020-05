Roma: sorpreso mentre scavalca recinzione villa al Casilino, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato sorpreso mentre scavalcava il muro di recinzione della villa in cui si era introdotto per rubare in via Erula in zona Casilino a Roma. Il 35enne, cittadino rumeno con precedenti di vario genere, è stato arrestato ieri sera poco dopo le 22 da agenti della polizia. A lanciare l’allarme è stato un residente che ha notato l’uomo entrare in una proprietà che, a quell’ora, era disabitata. I poliziotti sono arrivati proprio mentre il ladro tentava di andare via portando con se alcuni oggetti di valore. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato.(Rer)