Calcio: Spadafora, da Cts via libera a protocollo Figc, riprendono allenamenti

- Il Comitato tecnico scientifico "ha dato il via libera al protocollo aggiornato della Figc" e questa "è un'ottima notizia perché così finalmente gli allenamenti" delle squadre di calcio "potranno riprendere". Lo ha chiarito il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo al Tg sport su Rai2. "E' giusto - ha aggiunto - che nel momento in cui tutti gli italiani hanno condizioni di ripartenza più leggere anche il calcio ed il mondo dello sport abbiano le condizioni per ripartire in sicurezza". (Rin)