Usa: governatore Cuomo, tutto lo Stato di New York può riaprire tranne la City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le regioni dello Stato di New York possono ora allentare le misure restrittive imposte per il contenimento della pandemia di coronavirus, tranne la città di New York, Long Island e le contee del Mid-Hudson. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo nel corso del consueto briefing quotidiano con la stampa. Quasi tutte le regioni dello Stato, infatti, hanno soddisfatto tutti i sette requisiti fissati dalle autorità federali per la riapertura delle attività economiche non essenziali. Cuomo ha anche fatto sapere che all’interno dello Stato saranno possibili le cerimonie in occasione del Memorial Day, celebrato ogni anno l’ultimo lunedì di maggio per commemorare i caduti di tutte le guerre. La condizione è che a ciascuna cerimonia non partecipino più di dieci persone. Nell’occasione le autorità statali consentiranno anche cortei di auto, a patto che i partecipanti rispettino le misure di distanziamento sociale. Cuomo ha infine reso noto che altre 105 persone sono morte per Covid-19 nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 106 decessi registrati ieri. (segue) (Nys)