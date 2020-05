Usa: governatore Cuomo, tutto lo Stato di New York può riaprire tranne la City (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il sindaco di New York, Bill de Blasio, si è detto convinto che la città sarà pronta per ripartire nella prima metà di giugno, parlando in conferenza stampa di “chiari progressi” verso i sette criteri federali da rispettare per l’allentamento delle misure restrittive. Secondo de Blasio, New York ha già soddisfatto tre dei sette criteri e sta compiendo progressi sugli altri quattro, in particolare su quello relativo al numero di posti in terapia intensiva disponibili negli ospedali. Per quanto riguarda il tracciamento dei contagi, il sindaco si aspetta di raggiungere l’obiettivo prefissato all’inizio di giugno. Per la metà del prossimo mese, dunque, dovrebbe verificarsi un “allineamento” tra gli obiettivi della città e dello Stato. La fase 1 prevede la riapertura delle imprese del settore edilizio, dell’agricoltura e della pesca, della vendita al dettaglio (ma solo all’aperto), della manifattura e della vendita all’ingrosso. La fase due, non ancora iniziata, prevede il rilancio dei servizi professionali, della vendita al dettaglio e del settore immobiliare; la tre vedrà la riapertura di bar e ristoranti; la quattro, infine, consentirà la ripartenza delle imprese del settore dell’intrattenimento, dell’arte e dell’istruzione. (Nys)