Trasporto aereo: aeroporto Berlino-Tegel verso chiusura temporanea dal 15 giugno

- L'aeroporto di Berlino-Tegel potrebbe chiudere temporaneamente dal 15 giugno prossimo, nella stessa giornata in cui il ministero degli Esteri tedesco prevede di revocare l'avviso di viaggio su scala globale in cui sconsiglia di lasciare la Germania a causa dei rischi connessi alla pandemia di coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che afferma di aver aver ascoltato fonti del governo federale. La chiusura temporanea di Tegel sarebbe stata concordata oggi dai ministeri dei Trasporti, degli Esteri e della Difesa e mancherebbe soltanto l'approvazione della Cancelleria federale, attesa per questa sera. Intanto, nella giornata di domani 20 maggio, si terrà l'assemblea generale degli azionisti della Società aeroporto di Berlino (Fbb), l'operatore dello scalo i Tegel. L'annuncio ufficiale della temporanea chiusura dell'aeroporto, il cui volume di voli si è praticamente azzerato a causa della crisi del coronavirus, dovrebbe essere data in questa occasione. In precedenza, i principali azionisti di Fbb, i Laender di Berlino e Brandeburgo, avevano chiesto di posticipare la temporanea chiusura di Tegel dal termine del primo giugno, stabilita il 30 aprile scorso dal consiglio di vigilanza della società. Il governo federale avrebbe quindi accolto le richieste dei due Laender, rinviando la chiusura di Tegel al 15 giugno. Il motivo è la necessità di più tempo per attrezzare l'aeroporto di Berlino-Schoenefeld, dove dovrebbe convergere tutto il traffico aero in partenza e in arrivo dalla capitale tedesca. A ogni modo, si prevede che l'aeroporto di Berlino-Tegel chiuderà definitivamente da ottobre prossimo. Il 31 dello stesso mese, dovrebbe invece entrare finalmente in funzione il nuovo aeroporto di Berlino-Brandeburgo, con nove anni di ritardo dovuti a errori di pianificazione e difetti di costruzione. Le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione all'uso dello scalo alla fine di aprile scorso. (Geb)