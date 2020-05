Usa-Canada: Trump conferma chiusura confini fino al 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini tra Stati Uniti e Canada resteranno chiusi al traffico "non essenziale" fino al 21 giugno prossimo. Lo ha confermato oggi il presidente Usa Donald Trump nel corso di un evento alla Casa Bianca. "Per ora sì", ha risposto il presidente degli Stati Uniti a un giornalista che gli chiedeva dell'estensione della chiusura, "ma continuiamo a parlare con il Canada". La proroga era stata annunciata nelle scorse ore dal primo ministro canadese Justin Trudeau. L'accordo tra le due parti vieta qualsiasi viaggio "non essenziale" tra i due paesi, ma consente il traffico commerciale e gli spostamenti in casi eccezionali. Il superamento della frontiera, ad esempio, è consentito ai canadesi che lavorano negli ospedali statunitensi.(Nys)