Usa: presidente Comitato nazionale repubblicano esclude convention "virtuale"

- Il Partito repubblicano non terrà una convention nazionale "virtuale" in vista delle prossime elezioni presidenziali. Lo ha assicurato oggi la presidente del Comitato nazionale repubblicano, Ronna McDaniel, ripresa dall'emittente "Cnn". La McDaniel ha ricordato che "manca ancora molto tempo" all'evento e ha riferito che gli organizzatori stanno studiando tutte le misure perché i delegati, i leader eletti e i partecipanti siano al sicuro. "Nessuno mi ha manifestato preoccupazione. C'è tanto tempo a disposizione per fare degli aggiustamenti, se necessari, ma i nostri elettori sono già molto emozionati per la convention". La convention è attualmente in programma dal 24 al 27 agosto a Charlotte, Carolina del Nord. Nonostante i timori per la pandemia di coronavirus in corso, molti esponenti repubblicani stanno insistendo per partecipare all'evento di persona. La scorsa settimana il presidente Donald Trump si è unito al coro, dicendosi tuttavia preoccupato della possibilità che il governatore della Carolina del Nord, il democratico Roy Cooper, tenti di rinviare le riaperture nel proprio Stato per danneggiare la convention.(Nys)