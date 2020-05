Scuola: riunito Osservatorio nazionale su edilizia, Azzolina e Ascani fanno il punto sulle risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'edilizia scolastica è da sempre una priorità di questo ministero - hanno dichiarato la Ministra Azzolina e la viceministra Ascani -. E non ha smesso di esserlo neanche in questa fase di emergenza: non a caso abbiamo accelerato e semplificato diverse procedure di autorizzazione per utilizzare il periodo di forzata sospensione delle attività didattiche per permettere agli Enti locali, proprietari degli edifici adibiti a uso scolastico, di provvedere a mettere in sicurezza gli istituti in vista dell'avvio del nuovo anno. Il lavoro procederà in modo serrato nelle prossime settimane, sempre nell'ottica del confronto con l'Osservatorio, che rimane un luogo essenziale di discussione strategica su un tema fondamentale per la scuola italiana e per l'intero Paese". (segue) (Com)