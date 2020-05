Scuola: riunito Osservatorio nazionale su edilizia, Azzolina e Ascani fanno il punto sulle risorse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le norme del decreto Rilancio prevedono una semplificazione delle procedure di autorizzazione, la possibilità di concedere anticipazioni delle risorse anche per i mutui Bei per garantire maggiore liquidità agli Enti locali e, quindi, alle imprese. Sarà possibile mettere a disposizione degli enti locali 330 milioni di fondi strutturali Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) in conto capitale, per interventi di adeguamento e adattamento degli spazi e degli ambienti didattici in vista della riapertura delle scuole. Nel corso dell'incontro si è discusso dei circa 2.000 cantieri riaperti su tutto il territorio nazionale lo scorso 4 maggio, relativi a progetti già autorizzati nell'ambito dell'adeguamento sismico e antincendio e dei mutui Bei 2018 ed è stato ribadito l'impegno a lavorare con il mondo delle associazioni per iniziative legate alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole. (Com)