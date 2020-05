La disoccupazione nel Regno Unito raddoppierà entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak ha dichiarato di aspettarsi che il tasso di disoccupazione raddoppi entro la fine dell'anno. Parlando di fronte al comitato per gli Affari economici della Camera dei Lord, Sunak ha detto che il Regno Unito sta affrontando "una recessione molto dura, di proporzioni mai viste". Il cancelliere ha ammesso che non sarà possibile proteggere tutte le posizioni lavorative e tutte le aziende. "Abbiamo già visto i dati, e non ci sono dubbi che dovremo accettare ulteriori privazioni. Queste misure restrittive stanno avendo un impatto molto forte sulla nostra economia", ha commentato Sunak. Il cancelliere ha aggiunto che non è così ovvio che ci sarà una ripresa immediata. "Serve tempo per tornare alle vecchie abitudini. Anche se rilanciamo la vendita al dettaglio, cosa che spero vivamente di poter fare il primo di giugno, ci saranno restrizioni sul modo in cui i clienti possono fare shopping, e queste restrizioni avranno un impatto sulla quantità di soldi che vengono spesi", ha affermato Sunak.Il cancelliere ha sottolineato che servirà un pò di tempo perché le cose tornino alla normalità, anche dopo aver riaperto i settori che al momento sono chiusi. Sunak ha poi dichiarato che se la recessione durerà, il pubblico soffrirà perdite permanenti del proprio stipendio. Interrogato rispetto alla possibilità di allentare il blocco almeno a Londra, città centrale per l'economia del paese, Sunak ha risposto che gli scienziati non sono in favore di una mossa del genere. Al cancelliere è stato successivamente domandato se fosse d'accordo riguardo al fatto che la promozione della crescita economica dovrebbe avere la precedenza sul debito al termine della crisi. Sunak ha risposto "ovviamente voglio promuovere la crescita", e ha aggiunto che non ha ancora preso una decisione riguardo a quale sarà il livello da considerarsi sostenibile del debito. (Rel)