Fase 2: dall'Emilia Romagna tre milioni di euro per incentivare il traffico merci

- "Traffico merci, dalla Regione 3 milioni di euro per incentivare lo sviluppo dei servizi ferroviari e fluvio-marittimi". Lo ha fatto sapere in una nota la Regione Emilia Romagna: "Sono 18 le imprese vincitrici del bando varato a fine 2019 dalla giunta regionale che si sono candidate alla realizzazione nel triennio 2020-2022 di 37 progetti che abbracciano l'intero territorio regionale e in qualche caso si spingono al di là dei confini regionali e persino nazionali. Più tempo a disposizione delle imprese e condizioni meno rigide per l'impatto negativo dell'emergenza Ccoronavirus". L'assessore regionale Corsini ha spiegato: "Un ulteriore tassello che si aggiunge agli altri interventi messi in campo per favorire il riequilibrio del sistema regionale dei trasporti e ridurre l'inquinamento e la congestione dei mezzi su strade e autostrade". (segue) (Ren)