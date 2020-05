Fca: Ciacciarelli (Lega), chiediamo chiarimenti su ruolo stabilimento Cassinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al prestito da 6,3 miliardi chiesti da Fca al governo italiano a sostegno dell'indotto automobilistico interviene con una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. "Il nodo cruciale secondo me -dice Ciacciarelli- è sapere se nel caso in cui venissero erogati questi fondi come intende investirli Fca? Come vuole rafforzare gli stabilimenti italiani? E in tutto questo, che ruolo occuperà lo stabilimento del Lazio Meridionale di Piedimonte San Germano? Quest'ultimo conta 4300 dipendenti circa, e costituisce la spina dorsale dell'industria del Centro Italia. Pertanto l'azienda torinese deve essere chiara sulle sue volontà, e spiegare, inoltre, quali modelli automobilistici intenda produrre nel Cassinate, e quali siano le prospettive di mantenimento o incremento dell'occupazione per quest'area. È questo -conclude Ciacciarelli- il nodo cruciale da sciogliere, tutto il resto sono solo congetture che lasciano il tempo che trovano". (Com)