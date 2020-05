Tlc: Capitanio (Lega), rete unica rischia stessa fine app Immuni e voucher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Capitanio, deputato Lega in commissione Trasporti e Telecomunicazioni e segretario della Vigilanza Rai afferma che "fanno bene gli operatori delle Tlc a chiedere al governo di passare dalle parole ai fatti sulla rete unica". Il M5s, denuncia in una nota, "vittima dell'annuncite di Conte, sta condannando il Paese a rimanere senza banda ultralarga, raccogliendo la staffetta dal Pd, principale responsabile di questo disastro. La Lega aveva indicato una linea precisa con una serie di emendamenti e odg, ma il governo ha preferito fare di testa propria, anzi di non fare. E così - conclude Capitanio - la rete unica resta sulla carta, esattamente come l'app Immuni e come i voucher sbloccati solo grazie ad una risoluzione della Lega".(Com)