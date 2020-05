Ucraina: pubblicato audio di telefonata del 2016 fra vicepresidente Usa Biden e Poroshenko su PrivatBank (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden avrebbe chiesto a Poroshenko di portare avanti la nazionalizzazione di PrivatBank per dare stabilità al paese, in quanto tale processo avrebbe poi portato alla conclusione di un accordo di sostegno finanziario con il Fondo monetario internazionale. Le paure dell’allora vicepresidente Usa erano quelle di vedere l’Ucraina in preda a una crisi economica e finanziaria proprio al momento del passaggio di consegne fra Barack Obama e Donald Trump alla Casa Bianca, fattore che avrebbe potuto influenzare negativamente la politica di Washington nei confronti di Kiev. (Rum)