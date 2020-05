Fase 2: assessore Febbo, ministro Provenzano non parli dei ritardi dell'Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Provenzano, anziché parlare dei presunti ritardi della Regione Abruzzo, dovrebbe ancora giustificare l'inqualificabile ritardo nell'approvazione della Zes che attendiamo da almeno otto mesi". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Mauro Febbo,che ha aggiunto: "Fatta questa doverosa premessa, gli ribadisco quanto è stato verbalizzato nell'ultimo Comitato di sorveglianza tenutosi il 20 febbraio scorso. E cioè che, la Regione Abruzzo non solo ha certificato che avrebbe raggiunto il cosiddetto n+3 di spesa di fondi Fesr, fissato per il 2020 a 85 milioni di euro, ma che già a febbraio scorso è riuscita a superare l'obiettivo arrivando ad una spesa certificata di 100 milioni di euro". (segue) (Ren)