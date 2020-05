Fase 2: assessore Febbo, ministro Provenzano non parli dei ritardi dell'Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Febbo ha poi aggiunto: "Il 4 maggio scorso, durante il confronto in videoconferenza con il dipartimento per la coesione, ai fini della rimodulazione dei fondi per l'emergenza Covid-19, si è capito che questo governo nazionale intende solo rastrellare risorse europee destinate alle Regioni. E anche in quella occasione, è stato certificato che i dati in possesso del ministero di Provenzano sono errati. C’è, in sostanza, un tentativo, che rispediamo al mittente, da parte del governo nazionale di requisire risorse non proprie per interventi di esclusiva competenza statale". Quindi ha concluso: "Il governo non ancora pubblica il decreto Rilancio annunciato sabato scorso dal presidente Conte senza contare che ben due milioni di lavoratori attendono ancora di incassare le casse integrazioni e quattro milioni di autonomi aspettano ancora di vedere gli effetti del famoso decreto liquidità. E il ministro Provenzano ha pure il coraggio di parlare di ritardi della Regione Abruzzo". (Ren)